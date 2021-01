Covid, prof Burioni: “A Napoli per il colera furono vaccinate 1 milione di persone in una settimana” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si arrestano le polemiche riguardanti gli eventuali “ritardi” sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid. Il prof Roberto Burioni, virologo all’Università San Raffaele di Milano è intervenuto sul tema, al centro di numerose discussioni in questi ultimi giorni, tirando in ballo, come esempio, la situazione dell’epidemia di colera a Napoli del 1973. “Nel 1973 – spiega il prof sui social – a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di pazienti. Un milione in una settimana nel 1973 in una sola città. Non dite che non si può fare, perché è una bugia. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non si arrestano le polemiche riguardanti gli eventuali “ritardi” sulla somministrazione dei vaccini anti-. IlRoberto, virologo all’Università San Raffaele di Milano è intervenuto sul tema, al centro di numerose discussioni in questi ultimi giorni, tirando in ballo, come esempio, la situazione dell’epidemia didel 1973. “Nel 1973 – spiega ilsui social – a seguito di un’epidemia di, nella solain unavaccinati undi pazienti. Unin unanel 1973 in una sola città. Non dite che non si può fare, perché è una bugia. ...

Il Prof. Nicola De Marinis in trasmissione ha evidenziato che, in questo contesto pandemico, oltre all'emergenza amianto, c'è proprio quella delle vittime del Coronavirus. Il Covid-19 incide anche ...

Il coronavirus potrebbe causare disturbi mentali per questo gli esperti suggeriscono una più attenta osservazione delle persone con storia di contagio, sulla comparsa di possibili alterazioni comporta ...

