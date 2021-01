Centocelle: lite tra gruppi con l’arresto di un 29enne (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante la serata di lunedì 4 gennaio, nella zona di Centocelle è avvenuta una lite tra gruppi che ha portato i residenti a chiamare le Forze dell’Ordine. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che un uomo è sceso da un’auto con una pistola in mano, inoltre ci sarebbero anche stati alcuni spari ma questo non è ancora stato accertato. Ad indagare sul caso è la Squadra Mobile di Roma che, dopo essere giunta sul luogo, ha arrestato ieri sera un ragazzo di 29 anni in possesso dell’arma da fuoco. I dettagli della lite tra gruppi a Centocelle La vicenda deve ancora essere chiarita dagli inquirenti, ma tutto dovrebbe essere iniziato intorno alle 20 di ieri sera, 4 gennaio 2021. In Piazza delle Gardenie, un paio di gruppi di persone stavano litigando in maniera molto ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante la serata di lunedì 4 gennaio, nella zona diè avvenuta unatrache ha portato i residenti a chiamare le Forze dell’Ordine. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che un uomo è sceso da un’auto con una pistola in mano, inoltre ci sarebbero anche stati alcuni spari ma questo non è ancora stato accertato. Ad indagare sul caso è la Squadra Mobile di Roma che, dopo essere giunta sul luogo, ha arrestato ieri sera un ragazzo di 29 anni in possesso dell’arma da fuoco. I dettagli dellatraLa vicenda deve ancora essere chiarita dagli inquirenti, ma tutto dovrebbe essere iniziato intorno alle 20 di ieri sera, 4 gennaio 2021. In Piazza delle Gardenie, un paio didi persone stavano litigando in maniera molto ...

