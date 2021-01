Calciomercato – UFFICIALE: Saponara è un giocatore dello Spezia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato - Riccardo Saponara, ex calciatore del Milan, è ufficialmente un giocatore dello Spezia. Il comunicato del club Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Riccardo, ex calciatore del Milan, è ufficialmente un. Il comunicato del club Pianeta Milan.

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Riccardo Saponara, ex calciatore del Milan, è ufficialmente un giocatore dello Spezia. Il comunicato del club Classe 1991, Saponara arriva in riva al Golfo dei Poeti ...

Il calcio giovanile è pronto a ripartire: sabato 16 gennaio in campo Juniores nazionale e Primavera 2

LE DATE - Se non arriveranno nuovi stop dettati dall’emergenza sanitaria, anche il campionato Primavera 1 è pronto a ricominciare il 23 gennaio 2021, con la disputa della 7° giornata di andata. Per i ...

