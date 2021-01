A Forum Lex il premier Nativity in the World 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) L'AssociazioneLex presieduta dalla criminologa investigativa Iolanda Ippolito ha concluso l'anno 2020 portando “a casa” un successo nazionale oltre ogni aspettativa. In occasione del concerto dell'Epifania che andrà in onda il 5 Gennaiosu Rai 1 alle ore 23,15 sarà conclamata la vittoria del premioin theper la sezione dedicata alla solidarietà sociale al progetto “Donne e Giustizia” teso alla diffusione di best practices per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne e sui minori, con la nascita di Task Force territoriali di pronto intervento. Il progetto premiato è stato scelto tra altri sei ammessi ad una pubblica votazione , raccogliendo ampi consensi a testimonianza dell'efficacia dell'impegno sociale profuso. Un vittima di violenza – dichiara la presidente- che ...