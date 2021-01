Uomini e donne, Amici, C’è posta per te: Maria De Filippi torna con tutti i suoi programmi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il nuovo anno è appena cominciato e, come di consueto, nel mese di gennaio ritornano le trasmissioni televisive che avevamo brevemente salutato a dicembre, prima della pausa natalizia. Assoluta protagonista dei prossimi giorni sarà Maria De Filippi (ospite ultimamente in una puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip), la quale tornerà in onda con ben tre programmi. Si comincia giovedì 7 gennaio con Uomini e donne: le avventure di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, infatti, torneranno a tenerci compagnia il giorno dopo l’Epifania, alla solita ora delle 14.45. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Non solo, sempre dal 7 gennaio anche gli allievi di canto e ballo della scuola più famosa d’Italia sono pronti a calcare nuovamente il palcoscenico ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il nuovo anno è appena cominciato e, come di consueto, nel mese di gennaio rino le trasmissioni televisive che avevamo brevemente salutato a dicembre, prima della pausa natalizia. Assoluta protagonista dei prossimi giorni saràDe(ospite ultimamente in una puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip), la quale tornerà in onda con ben tre. Si comincia giovedì 7 gennaio con: le avventure di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, infatti, torneranno a tenerci compagnia il giorno dopo l’Epifania, alla solita ora delle 14.45. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Non solo, sempre dal 7 gennaio anche gli allievi di canto e ballo della scuola più famosa d’Italia sono pronti a calcare nuovamente il palcoscenico ...

