Ultime Notizie Roma del 04-01-2021 ore 15 | 10

(Di lunedì 4 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio nuovo vertice di governo per il provvedimento sulle misure anti covid ad adottare dopo il 7 gennaio si lavora per chiudere a breve l’ordinanza ponte del ministro della Salute speranza in vigore fino al 15 gennaio data di scadenza ultimo dpcm attesi per l’8 gennaio i dati della cabina di regia per il monitoraggio e Alcune regioni dovrebbero cambiare fascia speranza annuncia che il prossimo weekend tutta Italia essere zona rossa confermata la ripresa delle scuole elementari e medie dal 7 gennaio per le superiori Veneto e friuli-venezia Giulia sono per riaprirle il 31 gennaio Il problema non è riaprirlo ma tenerle aperte dicono dal comitato tecnico-scientifico Il TAR chiede al governo una relazione per chiarire le evidenze scientifiche che hanno spinto a imporre l’uso ...