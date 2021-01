Tim down in Lombardia, problemi alla rete fissa: 'Disservizio partito da una centralina a Milano'. Diversi guasti in altre zone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tim down in Lombardia . Tim ha reso noto che nel corso della notte si è verificato un Disservizio localizzato in Lombardia ai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica che ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Timin. Tim ha reso noto che nel corso della notte si è verificato unlocalizzato inai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica che ha ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - rtl1025 : ?? La rete #Tim è in down in tutta Italia e sta provocando, oltre ai problemi alla rete fissa, il funzionamento a si… - fattoquotidiano : Tim down, internet fuori uso nella zona di Milano: boom di segnalazioni per il malfunzionamento sui social - Notiziedi_it : Tim down, niente internet: cosa è successo - harleysgirlz : Oggi non solo tim down ma non va neppure beep, ottimo -