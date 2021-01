Serie B, l’Empoli stende il Cosenza e torna in testa. Pareggiano Venezia e Pisa (1-1) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nei due anticipi del 17° turno di Serie B spicca il successo dell’Empoli per 2-0 sul campo del Cosenza, i toscani riprendono la vetta della classifica scavalcando, almeno per il momento, la Salernitana. Un rigore di Olivieri nel finale di primo tempo e un gol del solito Mancuso negli ultimi minuti regalano i tre punti a Dionisi. Il Venezia acciuffa il pari nel finale contro il Pisa: Marconi al 39? porta gli ospiti avanti, ma ci pensa il difensore centrale Svoboda a trovare il definitivo 1-1 all’83’. Pareggio a reti bianche nel primo tempo del big match fra Lecce e Monza. Ecco i risultati dettagliati: Cosenza-Empoli 0-2 (45? rig. Olivieri, 88? Mancuso) Venezia-Pisa 1-1 (83? Svoboda, 39? Marconi) Lecce-Monza 0-0 all’intervallo Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nei due anticipi del 17° turno diB spicca il successo delper 2-0 sul campo del, i toscani riprendono la vetta della classifica scavalcando, almeno per il momento, la Salernitana. Un rigore di Olivieri nel finale di primo tempo e un gol del solito Mancuso negli ultimi minuti regalano i tre punti a Dionisi. Ilacciuffa il pari nel finale contro il: Marconi al 39? porta gli ospiti avanti, ma ci pensa il difensore centrale Svoboda a trovare il definitivo 1-1 all’83’. Pareggio a reti bianche nel primo tempo del big match fra Lecce e Monza. Ecco i risultati dettagliati:-Empoli 0-2 (45? rig. Olivieri, 88? Mancuso)1-1 (83? Svoboda, 39? Marconi) Lecce-Monza 0-0 all’intervallo Foto: Logo ...

