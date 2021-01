San Giovanni a Teduccio | ambulanza presa a calci e pugni

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il personale sanitario a bordo di unaè stato aggredito a Sanperché accusato di aver prestato in ritardo i soccorsi. Il personale di un’del 118 di Napoli ha subito sabato sera la prima aggressione ai medici del 2021. Ad essere aggrediti, informa su fb “Nessuno tocchi Ippocrate”, i medici

Advertising

virginiaraggi : Consegneremo presto due nuovi spazi alla città. Sono stati resi noti i progetti classificati ai primi 5 posti in gr… - ilSipontinoNet : ???? La Bcc di San Giovanni Rotondo premia gli studenti meritevoli ???? 60 borse di studio a disposizione???? #borse… - LoryAdele : @tvenxx ma di chi sta parlando? di san Giovanni Battista? certo che la modestia é il suo mestiere complimenti per… - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Sport Femminile' LA FEBA CIVITANOVA MARCHE CADE A SAN GIOVANNI VALDARNO - 04.101.2021 - La Feba Ci… - Mario_JU : @Anders967 San giovanni teatino (ch) fraz. Sambuceto, chiesa parrocchiale di san rocco, post cubismo del xxi sec.,… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giovanni

ilsipontino.net

PERUGIA - Quest’anno la Befana arriverà per gli anziani ospiti della Residenza servita Volumni di Ponte San Giovanni e non porterà loro solo calze piene di dolcezza, ...Il personale sanitario a bordo di una ambulanza è stato aggredito a San Giovanni a Teduccio perché accusato di aver prestato in ritardo i soccorsi ...