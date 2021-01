Samsung Galaxy S21: arriva il 14 gennaio al Galaxy Unpacked (Di martedì 5 gennaio 2021) Il colosso coreano ha reso noto che il 14 gennaio si terrà (in modalità virtuale) l’evento Galaxy Unpacked 2021 durante il quale verranno svelati i nuovi top di gamma dell’azienda. Probabilmente il protagonista sarà Samsung Galaxy S21 L’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021 si terrà il 14 gennaio, ormai è ufficiale. Ormai è tradizione che il colosso coreano in questo periodo presenti i suoi nuovi smartphone top di gamma, ma in questo periodo un po’ particolare nulla è da dare per scontato. Oltre al top di gamma più atteso dalla casa coreana, il Samsung Galaxy S21, sicuramente vedremo anche una serie di accessori come nuovi smartwatch ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 gennaio 2021) Il colosso coreano ha reso noto che il 14si terrà (in modalità virtuale) l’evento2021 durante il quale verranno svelati i nuovi top di gamma dell’azienda. Probabilmente il protagonista saràS21 L’evento2021 si terrà il 14, ormai è ufficiale. Ormai è tradizione che il colosso coreano in questo periodo presenti i suoi nuovi smartphone top di gamma, ma in questo periodo un po’ particolare nulla è da dare per scontato. Oltre al top di gamma più atteso dalla casa coreana, ilS21, sicuramente vedremo anche una serie di accessori come nuovi smartwatch ...

