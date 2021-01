Salto con gli sci, programma Bischofshofen 2021: date, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 5 gennaio 2021) Il programma della tappa di Bischofshofen, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Salto con gli sci e per la Tournee 4 Trampolini. Continua la competizione di inizio anno con la tappa nella località austriaca. Si parte martedì 5 gennaio con le qualificazioni sul trampolino HS142, mentre mercoledì 6 si svolgerà la gara. Le gare saranno visibili in diretta tv su Eurosport e in streaming sul portale Eurosport Player. Sportface.it seguirà il weekend con aggiornamenti giorno per giorno. IL programma COMPLETO Martedì 5 gennaio16:30 – Qualificazioni Mercoledì 6 gennaio 16:45 – Gara fase finale SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildella tappa di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/dicon gli sci e per la Tournee 4 Trampolini. Continua la competizione di inizio anno con la tappa nella località austriaca. Si parte martedì 5 gennaio con le qualificazioni sul trampolino HS142, mentre mercoledì 6 si svolgerà la gara. Le gare saranno visibili intv su Eurosport e insul portale Eurosport Player. Sportface.it seguirà il weekend con aggiornamenti giorno per giorno. ILCOMPLETO Martedì 5 gennaio16:30 – Qualificazioni Mercoledì 6 gennaio 16:45 – Gara fase finale SportFace.

