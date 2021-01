Roma, sempre peggio al Colosseo: ecco lo strategemma che usano per strappare le collanine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Violenze e rapine nella zona Colosseo a Roma. Un mese e mezzo di indagini hanno portato la polizia all’individuazione degli autori di un “furto con strappo” avvenuto lo scorso novembre nella zona. La vittima è un ventenne dell’hinterland Romano. Un gruppo di ragazzi aveva avvicinato il giovane che si trovava, in quel momento, davanti a un negozio di via San Giovanni in Laterano. E così, mentre uno di loro distraeva il ventenne chiedendogli una sigaretta, un altro gli aveva strappato la catenina d’oro che portava al collo. Furto con strappo in zona Colosseo Il ladro era poi riuscito a fuggire con la complicità del gruppo. Ad aiutarlo in particolare era stato un coetaneo che aveva preso in consegna il bottino scappando in direzione opposta. Gli investigatori del commissariato Celio dopo la denuncia del giovane hanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Violenze e rapine nella zona. Un mese e mezzo di indagini hanno portato la polizia all’individuazione degli autori di un “furto con strappo” avvenuto lo scorso novembre nella zona. La vittima è un ventenne dell’hinterlandno. Un gruppo di ragazzi aveva avvicinato il giovane che si trovava, in quel momento, davanti a un negozio di via San Giovanni in Laterano. E così, mentre uno di loro distraeva il ventenne chiedendogli una sigaretta, un altro gli aveva strappato la catenina d’oro che portava al collo. Furto con strappo in zonaIl ladro era poi riuscito a fuggire con la complicità del gruppo. Ad aiutarlo in particolare era stato un coetaneo che aveva preso in consegna il bottino scappando in direzione opposta. Gli investigatori del commissariato Celio dopo la denuncia del giovane hanno ...

