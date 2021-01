Inter | pazza idea di mercato | Lukaku via in uno scambio Hollywoodiano

Leggi su serieanews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ormai lanciata in campionato starebbe pensando ad unoclamoroso con il Chelsea che portebbe a Milano due giocatori in cambio di. È sempre Romelu. Da quando la stagione scorsa ha messo piede a Milano per diventare la nuova punta dell’si è preso la scena a suon di prestazioni e finchè Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.