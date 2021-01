"Il suo tempo è finito". La Maglie brutale con Conte: occhio all'ultimo "editto dal Palazzo" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Maria Giovanni Maglie riporta Giuseppe Conte alla realtà. Il conto alla rovescia per un ribaltone al governo sembra già partito e la giornalista lo ricorda sul suo profilo Twitter. "Ma a Giuseppi qualcuno vuole spiegare che il suo tempo è finito e la deve piantare con gli editti dal Palazzo contro la plebe? A casa, e non dimentichi Boccia". Il riferimento è all'ennesima nota che preannuncia un'ulteriore stretta per far fronte all'emergenza coronavirus. Nella giornata di domenica 3 gennaio è infatti comparsa l'ipotesi di massimo due ospiti nelle abitazioni fino al 15 gennaio. Al vaglio anche il cambio di colore. Un'uscita che non piace alla Maglie che, ancora una volta, critica le misure intraprese dal governo giallorosso. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Maria Giovanniriporta Giuseppealla realtà. Il conto alla rovescia per un ribaltone al governo sembra già partito e la giornalista lo ricorda sul suo profilo Twitter. "Ma a Giuseppi qualcuno vuole spiegare che il suoe la deve piantare con gli editti dalcontro la plebe? A casa, e non dimentichi Boccia". Il riferimento è all'ennesima nota che preannuncia un'ulteriore stretta per far fronte all'emergenza coronavirus. Nella giornata di domenica 3 gennaio è infatti comparsa l'ipotesi di massimo due ospiti nelle abitazioni fino al 15 gennaio. Al vaglio anche il cambio di colore. Un'uscita che non piace allache, ancora una volta, critica le misure intraprese dal governo giallorosso.

CottarelliCPI : #BuonAnnoNuovo!E grazie al #PresidenteMattarella per il suo discorso. 3 messaggi principali: 1. L'UE è stata capace… - eugenia_tuitter : RT @BillyDeMountain: Il valore di #GalleraDimettiti era noto già da tempo «Ogni membro di un'organizzazione gerarchica sale nei livelli de… - consulentesoldi : ?? In realtà non c'è nulla di rivoluzionario. La #Germania di #Hitler aveva già a suo tempo creato i MeFo, con succ… - Simona83339106 : @SimoGianlorenzi Adorooooo ?????? Grande Simo!!!! Difendi ciò che è tuo ?? ma sappiamo che Stefania non ha che occhi e… - tigrelt : RT @mgmaglie: Ma a #Giuseppi qualcuno vuole spiegare che il suo tempo è finito e la deve piantare con gli editti dal Palazzo contro la ple…

