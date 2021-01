Il Natale è uguale per tutti: 5.900 regali inaspettati sono stati consegnati (Di lunedì 4 gennaio 2021) Fortunatamente la generosità non ha mai fine! sono stati esauditi i desideri natalizi di migliaia di “nonni” nelle Rsa. Babbo Natale è arrivato per tutti, come sempre… anche per i più deboli e fragili, gli anziani delle Rsa! Quest’anno infatti, come da tre anni, i “Nipoti di Babbo Natale“, un progetto dell’Associazione Un Sorriso In Più Onlus, hanno consegnato pacchetti regalo per 5.900 anziani nonni. Gli organizzatori della Onlus e dell’evento hanno lanciato un segnale che funga da monito di speranza e altruismo: “Siamo al terzo anno di questa iniziativa, ma mai come nel 2020 tanta partecipazione”. E poi per dare un tocco di tenerezza all’iniziativa, che ha reso felici migliaia di persone, spesso sole: “E’ bastata una coroncina da principessa o una maglia del Milan per rompere ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Fortunatamente la generosità non ha mai fine!esauditi i desideri natalizi di migliaia di “nonni” nelle Rsa. Babboè arrivato per, come sempre… anche per i più deboli e fragili, gli anziani delle Rsa! Quest’anno infatti, come da tre anni, i “Nipoti di Babbo“, un progetto dell’Associazione Un Sorriso In Più Onlus, hanno consegnato pacchetti regalo per 5.900 anziani nonni. Gli organizzatori della Onlus e dell’evento hanno lanciato un segnale che funga da monito di speranza e altruismo: “Siamo al terzo anno di questa iniziativa, ma mai come nel 2020 tanta partecipazione”. E poi per dare un tocco di tenerezza all’iniziativa, che ha reso felici migliaia di persone, spesso sole: “E’ bastata una coroncina da principessa o una maglia del Milan per rompere ...

La Befana non sarà per gli italiani il giorno della liberazione da divieti e restrizioni. Il 9 e 10 gennaio tutto il Paese potrebbe tornare in fascia arancione, come nei giorni feriali del periodo nat ...

