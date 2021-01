Giulia De Lellis stroncata dal web. Lei replica: “Essere felici non è un reato” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un augurio per il nuovo anno sul profilo Instagram, approfittando dell’occasione per levarsi anche qualche sassolino dalla scarpa verso chi la critica. Giulia De Lellis è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’anno che ci ha appena lasciato. Il suo nome è stato spesso al centro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 4 gennaio 2021)Desi è lasciata andare ad un augurio per il nuovo anno sul profilo Instagram, approfittando dell’occasione per levarsi anche qualche sassolino dalla scarpa verso chi la critica.Deè stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’anno che ci ha appena lasciato. Il suo nome è stato spesso al centro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

4vocuddle : @robspodium menomale che quello con lewis è stato (credo) solo un flirt. giulia de lellis americana questa. - yoongiminbean : Ma c'è ancora gente che segu Giulia De Lellis?? - AuroraTheOtaku_ : RT @_galat3a: giulia de lellis ha pianto dopo aver visto after 2 ergo una film tossico per ragazzine di 14/15 anni che aspirano ad aver un… - damibasiamill : RT @damibasiamill: Solo Giulia De Lellis poteva piangere dopo aver visto After 2. Ma è seria? - zazoomblog : Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini: La verità sul triangolo con Andrea Damante e Giulia De Lellis - #Grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis, Carlo Beretta fa una sorpresa ai fan della coppia 361 Magazine Giulia De Lellis stroncata dal web. Lei replica: “Essere felici non è un reato”

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un augurio per il nuovo anno, levandosi qualche sassolino dalla scarpa verso chi la critica.

Giulia De Lellis: le vacanze in Svizzera accendono le polemiche

La fuga sulla neve di Giulia De Lellis solleva un altro polverone. Per festeggiare il passaggio al 2021, la influencer ha fatto le valigie e si è diretta in Svizzera con il fidanzato Carlo Beretta. Tu ...

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un augurio per il nuovo anno, levandosi qualche sassolino dalla scarpa verso chi la critica.La fuga sulla neve di Giulia De Lellis solleva un altro polverone. Per festeggiare il passaggio al 2021, la influencer ha fatto le valigie e si è diretta in Svizzera con il fidanzato Carlo Beretta. Tu ...