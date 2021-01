‘Gf Vip 5’, Natalia Paragoni choc: l’ex corteggiatrice diffida la produzione dall’affrontare il presunto tradimento ai danni di Andrea Zelletta (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha chiamato Andrea Zelletta nella stanza Super Led per parlare con lui della questione relativa alla fidanzata Natalia Paragoni. La ragazza, in una delle scorse puntate, era entrata in Casa per rassicurare Andrea riguardo al messaggio di auguri freddo che gli aveva inviato insieme al regalo di Natale. Durante la stessa serata, Signorini ha anche affrontato la questione in merito ad una vacanza trascorsa da Natalia con un suo amico che aveva destato sospetti tra i concorrenti in gioco relativamente ad un ipotetico tradimento dell’ex protagonista di Uomini e Donne. L’episodio ha portato Andrea a piangere e porsi molte domande. Purtroppo, però, il ragazzo non ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha chiamatonella stanza Super Led per parlare con lui della questione relativa alla fidanzata. La ragazza, in una delle scorse puntate, era entrata in Casa per rassicurareriguardo al messaggio di auguri freddo che gli aveva inviato insieme al regalo di Natale. Durante la stessa serata, Signorini ha anche affrontato la questione in merito ad una vacanza trascorsa dacon un suo amico che aveva destato sospetti tra i concorrenti in gioco relativamente ad un ipoteticodelprotagonista di Uomini e Donne. L’episodio ha portatoa piangere e porsi molte domande. Purtroppo, però, il ragazzo non ha ...

