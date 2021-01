“Due uomini d'onore”. Lo scandalo dei documenti falsi, "Striscia" mostra un video pesantissimo: come funziona a Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Luca Abete è tornato a occuparsi del commercio di documenti falsi a Napoli. L'inviato di Striscia la Notizia ha scoperto che tra i vicoli di Borgo Sant'Antonio Abate del capoluogo campano può capitare di imbattersi in “due uomini d'onore”, come loro stessi si sono definiti, che promettono di fornire documenti falsi e addirittura clonati. Persone poco raccomandabili, furbetti che Abete ha provato a intercettare ma senza successo, dato che sono immediatamente scappati via dalle telecamere. Rimangono però le immagini registrate in cui si vedono i due uomini palare con una terza persona che aveva chiesto un passaporto falso: “È fatto bene, pagamento in contanti. Mi dai oggi i soldi e domani ti vai a prendere il documento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Luca Abete è tornato a occuparsi del commercio di. L'inviato dila Notizia ha scoperto che tra i vicoli di Borgo Sant'Antonio Abate del capoluogo campano può capitare di imbattersi in “dued'”,loro stessi si sono definiti, che promettono di forniree addirittura clonati. Persone poco raccomandabili, furbetti che Abete ha provato a intercettare ma senza successo, dato che sono immediatamente scappati via dalle telecamere. Rimangono però le immagini registrate in cui si vedono i duepalare con una terza persona che aveva chiesto un passaporto falso: “È fatto bene, pagamento in contanti. Mi dai oggi i soldi e domani ti vai a prendere il documento, ...

