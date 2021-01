Catalfo | ipotesi proroga a stop licenziamenti e Cig per aziende in forte crisi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prolungare loaie la cassa integrazione per lein. È l’lanciata dalla ministra del Lavoro, Nunzia, in un’intervista a Repubblica in cui ha anticipato diverse misure da inserire nel prossimo decreto per sostenere l’occupazione colpita dall’emergenza sanitaria. “Faremo un ragionamento per lein: per loro si può pensare di allungareaie cassa integrazione – ha dichiarato la ministra – L’obiettivo è evitare lo tsunami occupazionale, formare i lavoratori in transizione, ricollocarli altrove se l’impresa non riparte. Confidiamo poi nella campagna vaccinale e nei suoi effetti positivi ...