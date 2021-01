Bambina di otto anni morsa da un serpente a sonagli in giardino (Di lunedì 4 gennaio 2021) È stata morsa da un grosso serpente velenoso mentre giocava in giardino. Il rettile, un serpente a sonagli stando al parere degli esperti, è riuscito a raggiungere il piede della piccola di otto anni attraverso la scarpa. E ora, si legge su Bild, è caccia al proprietario del rettile. Siamo nella Repubblica Ceca e le autorità hanno aperto aperto un’inchiesta su presunte lesioni personali colpose. Le ricerche del serpente sono cominciate subito nella zona della casa della Bambina sulle cui condizioni, al momento, non ci sono aggiornamenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) È statada un grossovelenoso mentre giocava in. Il rettile, unstando al parere degli esperti, è riuscito a raggiungere il piede della piccola diattraverso la scarpa. E ora, si legge su Bild, è caccia al proprietario del rettile. Siamo nella Repubblica Ceca e le autorità hanno aperto aperto un’inchiesta su presunte lesioni personali colpose. Le ricerche delsono cominciate subito nella zona della casa dellasulle cui condizioni, al momento, non ci sono aggiornamenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

clikservernet : Bambina di otto anni morsa da un serpente a sonagli in giardino - Noovyis : (Bambina di otto anni morsa da un serpente a sonagli in giardino) Playhitmusic - - FQMagazineit : Bambina di otto anni morsa da un serpente a sonagli in giardino - ale_antonelli75 : ma ho notato che ha un fazzoletto in mano e ho capito che non sta ringhiando, sta starnutendo... insomma non può es… - iFrancisPin : Liberati della brava bambina: Otto storie per fiorire -