Ascoli-Reggina 1-1 | Match live | Pareggio bianconero con Cangiano

tuttoreggina : 82' - Pareggia il 2001 Cangiano, 1-1 ad Ascoli Imperdonabile errore #TuttoReggina #serieB - palpitesfutbol : GOL DO(A) Ascoli! Ascoli [1] x [1] Reggina Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 - 17ª Rodada 82 minuto(s) - Reggina_1914 : ?? | Gol dell'Ascoli #Cangiano sfonda a destra e calcia forte verso la porta di #Guarna. #AscRgi 1??-1?? #SerieBKT - Gazzetta_it : Gol! Ascoli - Reggina 1-1, rete di Cangiano G. (ASC) - tuttoreggina : #AscoliReggina 31 palloni persi dall'Ascoli contro i 29 della Reggina nella ripresa #TuttoReggina #serieB -

82' - GOL ASCOLI! Che ingenuità, il 2001 Cangiano beffa Cionek e Guarna e fa 1-1. 79' - Baroni chiede ai suoi di non abbassarsi troppo, Reggina con il 4-4-2, con Rivas e Denis molto vicini in attacco.74' - DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA, fuori Situm e Bianchi, in campo Denis e Bellomo. 73' - Bajic si tuffa in un timido contrasto con Cionek in area, bravo l'arbitro a fare proseguire. 72' - SOSTITUZION ...