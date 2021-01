“Aiutateci! Le multinazionali ci stanno distruggendo”, l’appello agli italiani lanciato dai ristoratori (Di lunedì 4 gennaio 2021) TNI, Tutela nazionale Imprese Horeca, lancia la Giornata contro lo sfruttamento dei colossi del food delivery. l’appello, rivolto a tutti gli italiani e presentato dalle imprese di categoria, è diretto e chiaro: “Le multinazionali ci stanno distruggendo. Aiutateci a tenere in vita le nostre attività”. Il 6 gennaio è prevista, dunque, la giornata contro lo sfruttamento dei grandi colossi del food delivery che darà il via a una campagna di sensibilizzazione per sostenere le attività di vicinato. Il gruppo promotore, Tni (Tutela Nazionale Imprese), raccoglie 40mila aziende in Italia. L’iniziativa è sostenuta da Pasquale Naccari, portavoce di Tni e ristoratori Toscana, lo chef Gianfranco Vissani, Virginia Derelitto di Aios Sicilia, Rocco Costanzo di ristoratori ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 4 gennaio 2021) TNI, Tutela nazionale Imprese Horeca, lancia la Giornata contro lo sfruttamento dei colossi del food delivery., rivolto a tutti glie presentato dalle imprese di categoria, è diretto e chiaro: “Leci. Aiutateci a tenere in vita le nostre attività”. Il 6 gennaio è prevista, dunque, la giornata contro lo sfruttamento dei grandi colossi del food delivery che darà il via a una campagna di sensibilizzazione per sostenere le attività di vicinato. Il gruppo promotore, Tni (Tutela Nazionale Imprese), raccoglie 40mila aziende in Italia. L’iniziativa è sostenuta da Pasquale Naccari, portavoce di Tni eToscana, lo chef Gianfranco Vissani, Virginia Derelitto di Aios Sicilia, Rocco Costanzo di...

