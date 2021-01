Agroalimentare | filiera in difficoltà | “A Caserta oltre 10mila imprese in crisi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCassa integrazione ferma a maggio, ultimi ristori percepiti a novembre, esposizioni bancarie sempre più elevate, scadenze fiscali e zero incassi persino a dicembre per effetto dell’introduzione delle zone rosse e arancioni. E’ un quadro a tinte fosche quello delineato dagli addetti del compartoe in particolare dai ristoratori che da soli incidono nella misura del 35% sul Pil nazionale. ‘L’interaè in ginocchio – denuncia Umberto Cinque, vice presidente provinciale di Confcommercio– e non si intravedono spiragli. Per sopperire ai ritardi del Governo, tanti imprenditori si stanno facendo carico di tutte le spese, anticipando persino gli importi dovuti dallo Stato ai lavoratori. Ma non potranno reggere ancora a lungo. Un’azienda su tre ammette che sarà costretta a effettuare ...