Zhang vende l'Inter? Le nove riflessioni di Maurizio Pistocchi che la rendono una ipotesi remota

l'Inter è in vendita o no? Ieri il Corriere dello Sport andava in edicola con questa prima pagina, parlando di uno Zhang intento a cercare un azionista di minoranza (se non a vendere l'intero pacchetto azionario) Nel pomeriggio, l'Inter replicava con un comunicato stampa affidato al sito ufficiale: MILANO – In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento. Quest'oggi, dinnanzi alla replica ulteriore del Corriere dello Sport che ha sostanzialmente confermato quanto scritto, l'Inter si è imposta sul ...

Aderix3 : Vorrei chiedere a Zazzaroni se Zhang vende l'Inter adesso o magari aspetta sta sera #InterCrotone - GiulioManzotti : @FBiasin Inter - 2° posto, 7 vittorie consecutive, giornali: zhang vende la società, giocatori da vendere, debiti e… - Davide43692572 : @FBiasin Per me i rubinetti non li hanno mai aperti..... l'Inter si è ripresa economicamente grazie a 10 anni di va… - ticoti70 : Poi, magari, #Zhang vende ma vince lo scudetto, il #Milan arriva sesto con la #gdf a fare luce su #Cerchione e… - Rougenoir1978 : Giornali stamattina: “ZHANG HA LE PEZZE AL CULO E VENDE” Zhang stamattina: “NON È VERO CHE VENDO” Ho riso molto. -