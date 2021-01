‘Temptation Island 7’, la dolorosa rivelazione di Manila Nazzaro: “Io e Lorenzo Amoruso abbiamo perso il nostro bambino” (Di domenica 3 gennaio 2021) Le festività natalizie trascorse da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non sono state sicuramente delle più felici. La coppia era uscita da Temptation Island 7 ancora più forte e solida di prima e i due avevano svelato al conduttore Filippo Bisciglia di essere intenzionati ad avere un figlio. Successivamente, Manila era rimasta incinta e le cose sembravano andare al meglio, fino a qualche giorno fa. Infatti l’ex Miss Italia, con un post su Instagram, ha spiegato di aver vissuto un triste momento con Lorenzo a causa della perdita di loro figlio: E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 gennaio 2021) Le festività natalizie trascorse danon sono state sicuramente delle più felici. La coppia era uscita da Temptation7 ancora più forte e solida di prima e i due avevano svelato al conduttore Filippo Bisciglia di essere intenzionati ad avere un figlio. Successivamente,era rimasta incinta e le cose sembravano andare al meglio, fino a qualche giorno fa. Infatti l’ex Miss Italia, con un post su Instagram, ha spiegato di aver vissuto un triste momento cona causa della perdita di loro figlio: E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me eè stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del...

