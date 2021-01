Serie A calcio oggi: calendario partite 3 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di domenica 3 gennaio 2021) E’ il momento: la Serie A di calcio torna in campo oggi, 3 gennaio 2021 ripartendo nella sua fittissima stagione dalla quindicesima giornata del girone d’andata. Andiamo quindi a vedere come sarà strutturato questo turno: programma, orari, tv e streaming. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Lo start alle 12.30 con il launch match Inter-Crotone (Sky Sport), per poi proseguire con 7 partite in contemporanea alle 15: Parma-Torino e Roma-Sampdoria, trasmesse da DAZN, con Cagliari-Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Atalanta-Sassuolo e Spezia-Verona che invece saranno trasmesse da Sky Sport. In serata poi, conclusione affidata a Benevento-Milan ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) E’ il momento: laA ditorna in campo, 32021 ripartendo nella sua fittissima stagione dalla quindicesima giornata del girone d’andata. Andiamo quindi a vedere come sarà strutturato questo turno:, orari, tv e. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Lo start alle 12.30 con il launch match Inter-Crotone (Sky Sport), per poi proseguire con 7in contemporanea alle 15: Parma-Torino e Roma-Sampdoria, trasmesse da, con Cagliari-Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Atalanta-Sassuolo e Spezia-Verona che invece saranno trasmesse da Sky Sport. In serata poi, conclusione affidata a Benevento-Milan ...

Osimhen, il giocatore del Napoli a una festa senza mascherine in Nigeria.

Ultime Notizie dalla rete : Serie calcio Serie A: Inter Crotone Agenzia ANSA Serie A 15a giornata, le partite in tv e in streaming tra Sky e DAZN domenica 3 gennaio

Serie A 15a giornata dove vedere le partite di domenica 3 gennaio chi gioca su Sky chi gioca su DAZN in tv e in streaming ...

Calcio: Roma; Tiago Pinto’con i Friedkin stessa idea lavoro’

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – "Con i Friedkin ci siamo parlati e abbiamo la stessa idea di lavoro", lo ha detto Tiago Pinto ai canali ufficiali del Benfica in un’intervista d’addio al club portoghese. Da og ...

