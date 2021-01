Pre Salernitana-Pordenone | le parole di Castori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) Per il preè intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio, che ha presentato il match di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 18 allo stadio Arechi. Pre: cosa ha detto? Sull’avversario “Temo l’avversario, non dobbiamo pensare a ciò che è successo nella partita precedente, una volta analizzata la dobbiamo lasciare alle spalle. Sarebbe un errore guardare alla prossima pensando al Monza. Analizziamo anche quelle che vinciamo, non solo quelle che perdiamo. Ilè un altro avversario quadrato, con altre condizioni che ha perso solo tre volte e che quindi mostra la sua solidità”. Sugli impegni ravvicinati “Sarà la terza partita in un lasso di tempo molto.corto, come questo ...