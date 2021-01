Nuovo Dpcm: oggi vertice di Governo. Tre regioni verso la zona rossa. E le scuole potrebbero non riaprire (Di domenica 3 gennaio 2021) oggi tutte le regioni in rosso, domani in arancione, poi ancora in rosso il 5 e 6 gennaio e da gioved 7 si torner al sistema a fasce. La girandola di colori che da diverse settimane sta interessando l ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 3 gennaio 2021)tutte lein rosso, domani in arancione, poi ancora in rosso il 5 e 6 gennaio e da gioved 7 si torner al sistema a fasce. La girandola di colori che da diverse settimane sta interessando l ...

