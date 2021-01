Mazzola shock | “All’Inter un calciatore fece autogol di proposito Lo ammazzammo di botte nello spogliatoio”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 3 gennaio 2021) Sandroparla nel corso di un'intervista a Libero e le sue parole fanno molto discutere. L'exdell'Inter ha rivelato che, ai suoi tempi, all'epoca in nerazzurro, un compagno di squadra aveva provato a perdere diuna gara."Il peggior peccato che possa commettere unè vendere una partita", ha detto. "Una volta uno dell'Inter aveva fatto apposta un. Quando siamo scesi negli spogliatoi lo abbiamo quasi ammazzato di", ha raccontato l'ex giocatore. "Purtroppo allora accadeva più spesso, perché c'era molta povertà. In ogni caso non confesserò mai come si chiama".caption id="attachment 1074215" align="alignnone" width="705"(getty images)/caption ITA Sport Press.