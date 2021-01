Maxi focolaio Covid ad una veglia funebre | 76 parenti contagiati | anche bambini

(Di domenica 3 gennaio 2021) Un cluster di Coronavirus si è sviluppato in un comune nel Casertano di 4200 persone in seguito ad un funerale con assembramenti. Si contano 76 casi accertati didi enormi proporzioni quello che si è “generato” in un paese di soli 3200 abitanti in seguito ad una. Che va a L'articolo NewNotizie.it.

Due focolai di Covid in un comune di 3200 abitanti. Accade a Rocca d’Evandro, nel Casertano, dove sono 76 i residenti positivi, la maggior parte asintomatici. L’ultimo cluster, con una quarantina di c ...In seguito alla veglia funebre e del funerale per un’anziana scoppia un maxi focolaio di coronavirus a Rocca D’Evandro, in provincia di Caserta. Settantasei i casi accertati, molti asintomatici tra cu ...