Manila Nazzaro condivide il suo dolore: “Abbiamo perso un bambino” (Di domenica 3 gennaio 2021) Ha scelto il social Manila Nazzaro per rendere noto ai suoi followers di aver perso un bambino. Manila e Lorenzo Amoruso sono una coppia divenuta famigliare al pubblico in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island, un’esperienza che ha rafforzato il loro amore e che li ha messi nella condizione d’affrontare e risolvere le loro mancanze. Tornati a casa insieme dopo la partecipazione al reality dei sentimenti, Manila e Lorenzo hanno capito di dover dare una svolta alla loro unione, è evidente che la scelta di avere un figlio è la conseguenza di un consolidamento dei loro sentimenti. Purtroppo Manila Nazzaro ha perso nelle settimane scorse il bambino tanto desiderato, ha tenuto prima in riserbo la notizia ma ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Ha scelto il socialper rendere noto ai suoi followers di averune Lorenzo Amoruso sono una coppia divenuta famigliare al pubblico in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island, un’esperienza che ha rafforzato il loro amore e che li ha messi nella condizione d’affrontare e risolvere le loro mancanze. Tornati a casa insieme dopo la partecipazione al reality dei sentimenti,e Lorenzo hanno capito di dover dare una svolta alla loro unione, è evidente che la scelta di avere un figlio è la conseguenza di un consolidamento dei loro sentimenti. Purtroppohanelle settimane scorse iltanto desiderato, ha tenuto prima in riserbo la notizia ma ...

