L’Italia torna creditore netto sull’estero dopo 35 anni. Ecco cosa significa (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen – Posizione netta sull’estero, Pne. Per usare la terminologia anglosassone: Niip, Net international investment position. In altre parole: la differenza tra attività detenute da soggetti residenti e le passività detenuti da soggetti non residenti. Un indicatore che, in estrema sintesi, permettere di apprezzare se una nazione è creditrice o debitrice rispetto al resto del mondo. Ebbene, L’Italia è appena tornata creditore netto sull’estero. Non accadeva da 35 anni. Italia creditore netto sull’estero: a che prezzo? Era il 1985 quando la nostra Pne si collocava, per l’ultima volta, in territorio positivo. Sfiorammo di nuovo il traguardo verso metà degli anni ’90, per poi precipitare ai minimi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen – Posizione netta, Pne. Per usare la terminologia anglosassone: Niip, Net international investment position. In altre parole: la differenza tra attività detenute da soggetti residenti e le passività detenuti da soggetti non residenti. Un indicatore che, in estrema sintesi, permettere di apprezzare se una nazione è creditrice o debitrice rispetto al resto del mondo. Ebbene,è appenata. Non accadeva da 35. Italia: a che prezzo? Era il 1985 quando la nostra Pne si collocava, per l’ultima volta, in territorio positivo. Sfiorammo di nuovo il traguardo verso metà degli’90, per poi precipitare ai minimi ...

