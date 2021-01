Juventus-Udinese 4-1: highlights, voti e tabellino (Di domenica 3 gennaio 2021) della partita all’Allianz Stadium di Torino. Pirlo ritrova i tre punti Juventus-Udinese 4-1: ritrovare la via dei tre punti e tenere anche il passo delle milanesi, della Roma e dell’Atalanta oltre che del Napoli in una classifica affollatissima. Era questa la missione di Bonucci e compagni alla prima uscita L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) della partita all’Allianz Stadium di Torino. Pirlo ritrova i tre punti4-1: ritrovare la via dei tre punti e tenere anche il passo delle milanesi, della Roma e dell’Atalanta oltre che del Napoli in una classifica affollatissima. Era questa la missione di Bonucci e compagni alla prima uscita L'articolo proviene da Inews.it.

juventusfc : Il vostro preferito? ? #?JuveUdinese, TOP 5 GOALS! - ZZiliani : BUFERA #RABIOT. La #Juventus non lo ha convocato nel dubbio che la sua squalifica non sia ancora stata scontata ma… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveUdinese: 'Ci siamo parlati e ho trovato una squadra vogliosa di ripartire, una riunione produttiva a… - MonsieurDMB22 : RT @footmercato: La Juventus gifle l'Udinese avec un Cristiano Ronaldo record - LGramellini : Poker all'#Udinese per ripartire e ritrovare fiducia. #Juventus malino nel 1° tempo, bene nella ripresa. #Dybala to… -