Inter – Crotone, infortunio Lukaku: la prima diagnosi (Di domenica 3 gennaio 2021) Romelu Lukaku è uscito infortunato dal campo del Meazza nella gara contro il Crotone al minuto 75. L’attaccante nerazzurro ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco. Secondo i colleghi di Sky Sport, Romelu Lukaku ha rimediato una contrattura quadricipite coscia destra. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 gennaio 2021) Romeluè uscito infortunato dal campo del Meazza nella gara contro ilal minuto 75. L’attaccante nerazzurro ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco. Secondo i colleghi di Sky Sport, Romeluha rimediato una contrattura quadricipite coscia destra. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il primo magazine nerazzurro del 2021! Tutti i segreti di @AchrafHakimi e tanti… - Inter : ??? | SQUADRA Nell'Inter dei sogni di @AchrafHakimi ci sono tre brasiliani, un argentino e... Scopri chi ha scelto… - Inter : ?? | SVANTAGGIO 12' - Gol del Crotone: cross di Messias e colpo di testa di Zanellato... #InterCrotone 0?-1? #FORZAINTER ???? - RisorgINT : Finisce qui Inter-Crotone 6-2. #Interisti che a fine primo tempo erano già pronti a sparare a zero su chiunque, que… - GBorzillo : @AchrafHakimi 5 gol e 5 assist. #Lautaro è forte non per i 3 gol al Crotone ma perché è forte e basta. #Barella og… -