Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? (Di domenica 3 gennaio 2021) La Guida pericolosa è un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppure Guidare con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri di Guida pericolosa o spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole della Guida corretta e prudente, violando quindi il CdS? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sulla multa per Guida con cellulare, quando scatta e come farla annullare, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 3 gennaio 2021) Laè un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppurere con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri dio spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole dellacorretta e prudente, violando quindi il CdS? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sulla multa percon cellulare, quando scatta e come farla annullare, clicca ...

rcolosimo : @CristianoLomon1 @janavel7 Mi auguro una maggioranza “Ursula” sul modello UE. Ma ripeto, non credo si farà mai. C… - GiovangiacomoL : @AngeloSantoro C'è una pericolosa pandemia... purtroppo avvenuta in un momento in cui il nostro Paese tocca il fond… - piero88378204 : @soniabetz1 MA IN LOMBERDIA HANNO fontana ma non è di trevi per falle il pediluvio ,che cosa ti aspetti da fonta… - O_Rigoli : @LucaBizzarri Questa volta sei tu che dovresti avere un amico, magari liberale, che suggerisca di evitare di fare p… - il_laocoonte : Bellissimo, non sono stati multati per guida pericolosa, ma per aver contravvenuto alle normative covid, che poi si… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida pericolosa Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? Termometro Politico "Quei killer col kit dello stupro: aggressori non son tutti uguali"

"Esistono quattro categorie di stupratori seriali. I sadistic rapist posseggono un vero e proprio kit per lo stupro", spiega la criminologa a ilGiornale.it ...

Mette la sua Tesla in Autopilot e si addormenta

Primo caso del genere in Canada: un 20enne è stato pizzicato dalla polizia mentre dormiva con la sua Tesla Model S in modalità Autopilot ...

"Esistono quattro categorie di stupratori seriali. I sadistic rapist posseggono un vero e proprio kit per lo stupro", spiega la criminologa a ilGiornale.it ...Primo caso del genere in Canada: un 20enne è stato pizzicato dalla polizia mentre dormiva con la sua Tesla Model S in modalità Autopilot ...