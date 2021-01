‘Gf Vip 5’, è scontro tra Dayane Mello e Stefania Orlando che tuona: “Non conosci proprio il senso dell’amicizia, io ti ho smascherata!” (Di domenica 3 gennaio 2021) Solo ieri pomeriggio avevamo avuto modo di vedere Dayane Mello in una veste del tutto insolita, quando ha deciso di scrivere e dare una lettera a Rosalinda Cannavò che si trovava nel Cucurio. Le due hanno cercato di chiarirsi dopo gli ultimi giorni in cui la loro amicizia ha subito un allontanamento, spiegando le loro motivazioni e i loro sentimenti ma la pace in Casa è durata poco perchè dopo essersi riavvicinata a Rosalinda, Dayane si è scontrata con Stefania. Quest’ultima infatti si trovata nella camera blu e parlando proprio con Dayane e Cecilia Capriotti è tornata sulle dichiarazioni che la modella nei giorni scorsi ha riportato agli altri gieffini, riguardo le Nomination e il particolare la frese “Votiamo i nuovi” e riguardo il fatto che debbano guardarsi le spalle dalla ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 gennaio 2021) Solo ieri pomeriggio avevamo avuto modo di vederein una veste del tutto insolita, quando ha deciso di scrivere e dare una lettera a Rosalinda Cannavò che si trovava nel Cucurio. Le due hanno cercato di chiarirsi dopo gli ultimi giorni in cui la loro amicizia ha subito un allontanamento, spiegando le loro motivazioni e i loro sentimenti ma la pace in Casa è durata poco perchè dopo essersi riavvicinata a Rosalinda,si è scontrata con. Quest’ultima infatti si trovata nella camera blu e parlandocone Cecilia Capriotti è tornata sulle dichiarazioni che la modella nei giorni scorsi ha riportato agli altri gieffini, riguardo le Nomination e il particolare la frese “Votiamo i nuovi” e riguardo il fatto che debbano guardarsi le spalle dalla ...

