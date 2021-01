Daydreamer, anticipazioni turche: Can offre aiuto a Sanem contro Cemal (Di domenica 3 gennaio 2021) Daydreamer, anticipazioni turche: in futuro vedremo tra l’altro che la “Fikri Harika”, Mihriban e Aziz saranno tutti sotto shock, perciò che è successo con Cemal, ma la fidanzata di Divit sr e Sanem saranno pronte a dare battaglia. Can promette all’amata che l’aiuterà. Intanto Bulut continua a mantenere contatti con Yigit e quest’ultimo a cospirare con Cemal … Finalmente Emre trova lavoro Il più piccolo dei fratelli Divit si presenterà in una concessionaria per vendere la sua lussuosa auto. Nel momento della firma del contratto, Emre apprenderà che l’azienda sta cercando personale ed arriverà un uomo che, accompagnato da suo figlio, sta pensando di acquistare una macchina. Il figlio minore di Aziz non perderà tempo e coglierà al volo l’occasione di mostrare al capo la propria abilità ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 gennaio 2021): in futuro vedremo tra l’altro che la “Fikri Harika”, Mihriban e Aziz saranno tutti sotto shock, perciò che è successo con, ma la fidanzata di Divit sr esaranno pronte a dare battaglia. Can promette all’amata che l’aiuterà. Intanto Bulut continua a mantenere contatti con Yigit e quest’ultimo a cospirare con… Finalmente Emre trova lavoro Il più piccolo dei fratelli Divit si presenterà in una concessionaria per vendere la sua lussuosa auto. Nel momento della firma del contratto, Emre apprenderà che l’azienda sta cercando personale ed arriverà un uomo che, accompagnato da suo figlio, sta pensando di acquistare una macchina. Il figlio minore di Aziz non perderà tempo e coglierà al volo l’occasione di mostrare al capo la propria abilità ...

