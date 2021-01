Cagliari, Di Francesco: “Decisiva l’espulsione, sono preoccupato per i risultati” (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Cagliari crolla in casa contro il Napoli. Il tecnico Eusebio Di Francesco analizza il risultato deludente ai microfoni di Sky Sport: "La superiorità numerica ha avvantaggiato gli azzurri e chiuso la partita. Nel secondo tempo siamo cresciuti. Mentalmente non ci ha aiutato il secondo gol e l'espulsione immediata. Le otto gare senza vittorie mi preoccupano. Ci sono state belle prestazioni. Prendiamo atto di questa sconfitta. Cercheremo di dare di più. Dobbiamo essere più bravi nell'essere squadra. Pavoletti? Normale che si parli tanto degli attaccanti". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilcrolla in casa contro il Napoli. Il tecnico Eusebio Dianalizza il risultato deludente ai microfoni di Sky Sport: "La superiorità numerica ha avvantaggiato gli azzurri e chiuso la partita. Nel secondo tempo siamo cresciuti. Mentalmente non ci ha aiutato il secondo gol e l'espulsione immediata. Le otto gare senza vittorie mi preoccupano. Cistate belle prestazioni. Prendiamo atto di questa sconfitta. Cercheremo di dare di più. Dobbiamo essere più bravi nell'essere squadra. Pavoletti? Normale che si parli tanto degli attaccanti". ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco Cagliari, Di Francesco: "Il Napoli punta ai primi posti. Noi con tante assenze" Tuttosport Serie A: Poler azzurro all’Arena Sardegna. Cagliari – Napoli 1-4

Dopo due sconfitte consecutive e il pareggio contro il Torino , il Napoli riassapora la gioa dei tre punti. Inizia bene il 2021 per gli azzurri di Gattuso , alla sardegna Arena con Zielinski in grande ...

Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: Zielinski MVP, pendolino Di Lorenzo

Finisce 1-4 tra Cagliari e Napoli: decidono la doppietta di Zielinski e i gol di Lozano ed Insigne. Le pagelle per il fantacalcio Il Napoli torna alla vittoria, sbarazzandosi per 4-1 del Cagliari nell ...

