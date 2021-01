Ascolti TV | Sabato 2 gennaio 2021. Affari Tuoi cresce (5,2 mln – 19.2%), La vita è bella al 14.3%. Bene Rai2 con The Greatest Showman (6.2%) (Di domenica 3 gennaio 2021) Carlo Conti Nella serata di ieri, Sabato 2 gennaio 2021, su Rai1 la seconda puntata di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La vita è bella ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Greatest Showman ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Le 5 leggende ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Fuori era Primavera ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Nikita totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Sand Wars ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Snowcoming segna .000 spettatori (%). Sul Nove Andreotti – Diario Privato è seguito da .000 spettatori con il %. Access Prime Time Su Canale5 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 gennaio 2021) Carlo Conti Nella serata di ieri,, su Rai1 la seconda puntata di(Viva gli Sposi!) ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Laha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. SuTheha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Le 5 leggende ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Fuori era Primavera ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Nikita totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Sand Wars ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Snowcoming segna .000 spettatori (%). Sul Nove Andreotti – Diario Privato è seguito da .000 spettatori con il %. Access Prime Time Su Canale5 ...

fabiofabbretti : #AffariTuoi cresce (5,2 milioni - 19.2%), #Lavitaèbella al 14.3%. Bene Rai2 con #TheGreatestShowman (6.2%) - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 2 gennaio 2020: Affari tuoi, La vita è bella, Le 5 leggende, dati Auditel e share - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2581 — Ascolti da domenica 27 dicembre 2020 a sabato 2 gennaio 2021: sale Power Boo… - LuciaManiscalco : RT @Teresa75641417: Che brutto dipendere dagli altri ..se fosse per noi sck farebbe sempre ascolti altissimi basta vedere sui social..il sa… - Teresa75641417 : Che brutto dipendere dagli altri ..se fosse per noi sck farebbe sempre ascolti altissimi basta vedere sui social..i… -