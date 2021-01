Veglione proibito oltre confine | 8 denunce e 2 maxi sanzioni Gli ospiti provano a nascondersi sul tetto all' arrivo dei carabinieri

(Di sabato 2 gennaio 2021) GABICCE - Il capo-danno se lo sono fatto da soli. Cin-cin, lenticchie,in serie più due multe da 400 euro. Erano in sette più il proprietario di casa, un ragazzo di 33 anni, per un...

130 persone, per lo più giovani e di nazionalità cinese, avevano organizzato un veglione proibito di fine anno. Ammenda da 400 euro alla gran parte dei presenti