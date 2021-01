«Treat people with kindness», la prima sorpresa del 2021 è di Harry Styles (Di sabato 2 gennaio 2021) Non è solo musica, ma un invito a rendere migliore l’anno in corso. Harry Styles, nella notte successiva al Capodanno, ha rilasciato online Treat people with kindness, singolo estratto dall’album Fine Line. «Forse, possiamo trovare un posto nel quale sentirci bene / e trattare le persone con gentilezza», canta l’ex One Direction nel brano, che, online, è stato accompagnato da un video di ispirazione antica. Leggi su vanityfair (Di sabato 2 gennaio 2021) Non è solo musica, ma un invito a rendere migliore l’anno in corso. Harry Styles, nella notte successiva al Capodanno, ha rilasciato online Treat people with kindness, singolo estratto dall’album Fine Line. «Forse, possiamo trovare un posto nel quale sentirci bene / e trattare le persone con gentilezza», canta l’ex One Direction nel brano, che, online, è stato accompagnato da un video di ispirazione antica.

EmilioPonz : Harry Styles non sta sbagliando nulla in questo percorso da solista e mi piace pensare che tra 10 anni sarà ancora… - Yogaolic : RT @fanpage: #HarryStyles ha aspettato Capodanno per pubblicare il video di 'Treat people with kindness', un bel modo per iniziare il 2021… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #HarryStyles ha aspettato Capodanno per pubblicare il video di 'Treat people with kindness', un bel modo per iniziare il 2021… - fanpage : #HarryStyles ha aspettato Capodanno per pubblicare il video di 'Treat people with kindness', un bel modo per inizia… - Notiziedi_it : Video, testo e traduzione di Treat People With Kindness di Harry Styles, il nuovo singolo da Fine Line -