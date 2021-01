Rabiot squalificato doppia giornata (Di sabato 2 gennaio 2021) Adrien Rabiot continua a vivere in sospeso. La sua squalifica è stato uno dei casi giudiziari dei giorni di Natale, un caso che avrà un epilogo soltanto domani. Il finale è quasi scritto: Rabiot quasi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 gennaio 2021) Adriencontinua a vivere in sospeso. La sua squalifica è stato uno dei casi giudiziari dei giorni di Natale, un caso che avrà un epilogo soltanto domani. Il finale è quasi scritto:quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : Rabiot squalificato Ma Rabiot domani può giocare? Ecco perché dovrebbe scontare... la doppia squalifica La Gazzetta dello Sport PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE/ Diretta tv: chi in mezzo per Pirlo?

Probabili formazioni Juventus Udinese: diretta tv, le scelte di Pirlo e Gotti per la partita valida per la 15^ giornata nel campionato di Serie A.

Verso Milan-Juve: un giocatore a rischio squalifica tra i bianconeri. Nessun problema per Pioli

In vista del big match del 6 gennaio, nessun problema disciplinare per il Milan che questo week end affronterà il Benevento senza alcun diffidato. Un giocatore in diffida, invece, ...

