“Qualsiasi lavoro pur di poter vivere dignitosamente e pagare i miei debiti”, Fabio e la richiesta di aiuto (Di sabato 2 gennaio 2021) Di seguito pubblichiamo una delle numerose testimonianze che ogni giorno riceviamo da persone abbandonate dal governo. (Alla fine della lettera si riporta l’indirizzo della mail per chiunque volesse contattare Fabio e aiutarlo). Buongiorno Senatore Gianluigi Paragone, intanto mi presento, sono Fabio. Sono nato nel lontano 1961 nelle Marche. Ho vissuto come piccolissimo imprenditore nel settore bar e ristorazione, in Trentino, dal 1998 al 2018. Adesso sono rientrato nelle Marche, la mia terra, dove sono costretto a farmi mantenere dai miei genitori ultraottantenni e io rovinato e messo sul lastrico dalle banche, le quali sono amiche di tutti i tipi di governi, facendosi fare leggi sempre a loro favore, ma molto meno amiche di chi lavora 14 ore al giorno. La mia, è una lunga storia che ha inizio nel 2006 quando prendo in gestione ... Leggi su ilparagone (Di sabato 2 gennaio 2021) Di seguito pubblichiamo una delle numerose testimonianze che ogni giorno riceviamo da persone abbandonate dal governo. (Alla fine della lettera si riporta l’indirizzo della mail per chiunque volesse contattaree aiutarlo). Buongiorno Senatore Gianluigi Paragone, intanto mi presento, sono. Sono nato nel lontano 1961 nelle Marche. Ho vissuto come piccolissimo imprenditore nel settore bar e ristorazione, in Trentino, dal 1998 al 2018. Adesso sono rientrato nelle Marche, la mia terra, dove sono costretto a farmi mantenere daigenitori ultraottantenni e io rovinato e messo sul lastrico dalle banche, le quali sono amiche di tutti i tipi di governi, facendosi fare leggi sempre a loro favore, ma molto meno amiche di chi lavora 14 ore al giorno. La mia, è una lunga storia che ha inizio nel 2006 quando prendo in gestione ...

borghi_claudio : @Francesco_92_PT @MaurizioBarut Ah ma proprio per non giocare di rimessa vi sto chiedendo un parere. Il MIO parere… - sassuolino : RT @marieta99044909: Volete mettere Italia al sicuro? Trovate un lavoro vero ad Arcuri e levategli dalle mani qualsiasi cosa riguarda la g… - newmarc67 : @AlbertoLetizia2 @Marco_dreams L'uso abnorme del contante in Italia è strettamente legato al lavoro sommerso, all'e… - gestoredirete : Ecco, mi starebbe anche bene, è un lavoro tutt'ora in corso, se fossero state fornite le altre, fondamentali, infor… - AngeloMarQin : @Adnkronos Qualsiasi imposizione è negativa, questa in particolar modo ha tutte le caratteristiche dell'essere anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualsiasi lavoro Le ultime offerte di lavoro a Londra per italiani - selezionate per voi LondraNews La speranza nel futuro è immune al virus

Quattro storie di vita comuni, quattro desideri per un 2021 migliore e un unico approccio: trovare il buono anche nella difficoltà ...

Smartworking in sicurezza al riparo dai cyber-attacchi

Con l’emergenza sanitaria i lavoratori da remoto sono aumentati a doppia cifra e con tutta probabilità questa modalità continuerà a essere adottata di più che in passato anche quando sarà finita la pa ...

Quattro storie di vita comuni, quattro desideri per un 2021 migliore e un unico approccio: trovare il buono anche nella difficoltà ...Con l’emergenza sanitaria i lavoratori da remoto sono aumentati a doppia cifra e con tutta probabilità questa modalità continuerà a essere adottata di più che in passato anche quando sarà finita la pa ...