Papu Gomez, addio a gennaio: l'Atalanta vuole cederlo all'estero (Di sabato 2 gennaio 2021) l'Atalanta vuole cedere Papu Gomez all'estero anziché rinforzare una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League. La situazione Prosegue lo scontro fra la dirigenza dell'Atalanta e il Papu Gomez, che secondo quanto riferito fa Gazzetta da mercoledì si allena in solitaria a Zingonia. Si tratta dell'ultima conseguenza dello scontro avuto con il tecnico Gian Piero Gasperini. L'argentino non verrà convocato per la partita con il Sassuolo e la sua cessione a gennaio è ad oggi lo scenario più concreto con la dirigenza nerazzurra che preferirebbe cedere il proprio capitano all'estero anziché rinforzare una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League.

