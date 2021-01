Inter in vendita? Zhang pronto a lasciare/ Mandato a Rotschild per nuovi acquirenti (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo alcune notizie circolanti nelle ultime ore, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, sarebbe pronto a lasciare la società Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo alcune notizie circolanti nelle ultime ore, il presidente dell', Steven, sarebbela società

Corrado41906780 : @FBiasin Giusto Fabrizio , ma adesso si parla di una probabile vendita del club, stanno cercando un partner che è a… - tommyaxxzk : RT @MilanWorldForum: L’Inter è in vendita. Le news -) - mpasquetto1 : @torossonero @saveriocamba Inter in vendita e advisor Rothschild Scaroni funzionario Rothschild - Vatenerazzurro1 : CdS - #Zhang può lasciare. Non solo la ricerca di altri soci, mandato a #Rothschild per la vendita dell' #Inter.… - NiccoloPacella : RT @MilanWorldForum: L’Inter è in vendita. Le news -) -