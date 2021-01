Il calciatore del Napoli Osimhen positivo al Covid: alla festa di compleanno tutti senza mascherine (video) (Di sabato 2 gennaio 2021) Sui Social, monta la polemica per i video dove il calciatore del Napoli Victor Osimhen festeggia il suo compleanno, senza l’uso delle mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza. L’attaccante azzurro, asintomatico, è in isolamento e non ha avuto contatti con il resto della squadra. Ma il suo comportamento è stato additato come “irresponsabile”. I fatti risalgono a martedì 29 dicembre. Era il giorno del compleanno di Victor Osimhen. Il bomber azzurro festeggiava, infatti, 22 anni. Il party si è svolto nella sua nazione. In Nigeria, nella città di Lagos. Precisamente nel quartiere Magodo Estate. Le scene ritratte nel video (pubblicate su Instagram), mostrano Osimhen che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Sui Social, monta la polemica per idove ildelVictorfesteggia il suol’uso dellerispettare le distanze di sicurezza. L’attaccante azzurro, asintomatico, è in isolamento e non ha avuto contatti con il resto della squadra. Ma il suo comportamento è stato additato come “irresponsabile”. I fatti risalgono a martedì 29 dicembre. Era il giorno deldi Victor. Il bomber azzurro festeggiava, infatti, 22 anni. Il party si è svolto nella sua nazione. In Nigeria, nella città di Lagos. Precisamente nel quartiere Magodo Estate. Le scene ritratte nel(pubblicate su Instagram), mostranoche ...

