Ha la febbre e viene esclusa dal concorso infanzia | ma per il Tar può partecipare Sentenza

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia, con due sentenze (n. 415 e n. 418 del I dicembre 2020) ha chiarito che non è giustificata l'esclusione dalla prova di concorso (scuola dell'infanzia) del candidato a cui sia stata rilevata una temperatura corporea maggiore di 37,5°: tale causa di esclusione non è legittimata da alcuna norma, neppure da quelle di natura emergenziale protese a contenere il diffondersi del virus Covid-19. Il Tar Friuli ha inoltre precisato che il diritto a partecipare al concorso, poiché protesa a soddisfare il diritto al lavoro, non può essere trattato al pari della momentanea interdizione ad accedere a un supermercato o magari a un lido al mare.

