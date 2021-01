Dimentica il bucato nell' asciugatrice | la lavanderia self service va a fuoco

(Di domenica 3 gennaio 2021) VAZZOLA (TREVISO) - Incendio durante la notte allaautomatica Easy Life che si trova a Tezze, in via Piave. Il rogo sarebbe stato causato dall' utilizzo improprio di una macchina ...

leggoit : Dimentica il bucato nell'asciugatrice: lavanderia self service va a fuoco - Gazzettino : Dimentica il bucato nell'asciugatrice: lavanderia self service va a fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Dimentica bucato

Il Gazzettino

VAZZOLA (TREVISO) - Incendio durante la notte alla lavanderia automatica Easy Life che si trova a Tezze, in via Piave. Il rogo sarebbe stato causato dall'utilizzo improprio di una ...Incendio durante la notte alla lavanderia automatica Easy Life che si trova a Tezze, in via Piave. Il rogo sarebbe stato ...