Crystal Palace | Milan e Psg su Zaha Hodgson | “Spero le voci scompaiano”

(Di sabato 2 gennaio 2021) “Ci sono state tantesu Wilf nel corso degli anni, mi auguro che come sempre è successo. E’ un giocatore bravo e non mi sorprende che ci siano club pronti a ingaggiarlo, ma prima che un giocatore lasci una società bisogna sistemare tante cose. Io sono contento delle sue prestazioni, è concentrato sule dal momento che non ho motivi per pensarla diversamente, mi aspetto che resti qui con noi”. Lo ha detto Roy, tecnico del, commentando ledel Daily Mail che vedrebbero Wilfriednel mirino di diversi club importanti, tra cuie Paris Saint Germain. SportFace.

Secondo il Daily Mail, il Milan e il Paris Saint Germain sarebbero interessate a Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace.Sabato 2 gennaio, le partite di calcio in TV. In attesa del ritorno in campo della Serie A previsto per domani, tanti i match in programma oggi sabato 2 gennaio per il calcio inte ...