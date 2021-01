Buoni propositi nel 2021: la routine beauty per lo smart working e non solo (Di sabato 2 gennaio 2021) È iniziato un nuovo anno e molto probabilmente lo smart working resterà con noi ancora per un po’. Se nel 2020 non siamo riuscite ad organizzarci una beauty routine su misura per la nuova vita più sedentaria che conduciamo, adesso non abbiamo più scuse. Con la consapevolezza che la vita tra le mura domestiche è corredata da insidie sul fronte fisico, emotivo e psicologico, come ritenzione idrica, troppe ore trascorse alla scrivania, difficoltà nella concentrazione Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, suggerisce buoni proposti da praticare per limitare i danni di uno stile di vita poco attivo. Leggi su vanityfair (Di sabato 2 gennaio 2021) È iniziato un nuovo anno e molto probabilmente lo smart working resterà con noi ancora per un po’. Se nel 2020 non siamo riuscite ad organizzarci una beauty routine su misura per la nuova vita più sedentaria che conduciamo, adesso non abbiamo più scuse. Con la consapevolezza che la vita tra le mura domestiche è corredata da insidie sul fronte fisico, emotivo e psicologico, come ritenzione idrica, troppe ore trascorse alla scrivania, difficoltà nella concentrazione Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, suggerisce buoni proposti da praticare per limitare i danni di uno stile di vita poco attivo.

simone_paciello : - Buoni propositi per il 2021? - Sarebbe carino arrivare al 2022 #31dicembre - trash_italiano : Mi raccomando, niente buoni propositi per il 2021 perché lui ci sente. - Ste_Gi81 : RT @BolliniAnna: Buoni propositi per il 2021 Io speriamo che me la cavo - BolliniAnna : Buoni propositi per il 2021 Io speriamo che me la cavo - mewmewtokyo : RT @fravella74: Scacco matto. Buoni propositi anche quest' anno, sono amare, farsi i cazzi propri e sorridere più possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni propositi Buoni propositi per il nuovo anno, il segreto di chi li mantiene (6 su cento) Corriere della Sera Inter, Suning si allontana e medita la cessione

Effetto pandemia e stretta da Pechino: la proprietà cerca investitori ma soprattutto possibili acquirenti. Dirigenti e staff tecnico preoccupati ...

Cd di artisti locali per aiutare chi ha bisogno il ricavato sarà convertito in buoni pasto

TERRACINALa musica, si sa, ha il potere di non fermarsi, di unire e diffondere ovunque la bellezza. E' con questo proposito che è nato il cd «Namaste - Unito per il sociale» che raccoglie note ...

Effetto pandemia e stretta da Pechino: la proprietà cerca investitori ma soprattutto possibili acquirenti. Dirigenti e staff tecnico preoccupati ...TERRACINALa musica, si sa, ha il potere di non fermarsi, di unire e diffondere ovunque la bellezza. E' con questo proposito che è nato il cd «Namaste - Unito per il sociale» che raccoglie note ...